ماكرون يوافق على حضور قمة دول الجوار في بغداد

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين 9 أغسطس/آب، تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضور مؤتمر "قمة دول الجوار"، المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري.

بغداد – سبوتنيك. وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن "الكاظمي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

ولفتت الحكومة العراقية إلى أن "الاتصال ناقش أيضا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا".

وأكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر.

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الحالي، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر .