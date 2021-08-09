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    وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف

    مصر تستقبل أول رحلة روسية إلى الغردقة بالزهور بعد توقف دام سنوات... صور

    © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
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    رحبت مصر، اليوم الاثنين، بقدوم أول رحلة سياحية روسية إلى مدينة الغردقة، بعد فترة طويلة من توقف حركة السياحة الروسية إلى البلاد.

    واستقبلت مساعدة وزير السياحة والآثار للترويج، لمياء كامل، الرحلة فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، بحضور مسؤولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة.

    عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ
    © Sputnik . Mohamed Hemida
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    وبحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، رحبت كامل بالسائحين الروس وقدمت لهم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية، مشددة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية.

    كما تحدثت مساعدة وزير السياحة المصرية، مع الزوار عن المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من منتجات سياحية وأنشطة مختلفة يمكنهم الاستمتاع بها طوال فترة إجازتهم في مصر، بحسب البيان.

    وأعرب الفوج الروسي عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر وشغفه بها، حيث يستمتع خلال زيارتها بشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وطقسها الدافئ والأنشطة البحرية المختلفة التي يعشقونها، وفقا لما جاء ببيان الوزارة.

    وأوضح البيان أن الفوج الروسي سيجري جولات سياحية وثقافية وترفيهية خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى زيارة مدينتي القاهرة والأقصر من أجل مشاهدة المعالم السياحية والأثرية بهما.

    • وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف
      مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021
      © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
    • وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف
      مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021
      © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
    • وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف
      مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021
      © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
    • وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف
      مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021
      © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
    • وصول أول رحلة روسية الغردقة بعد سنوات من التوقف
      مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021
      © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
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    © Photo / وزارة السياحة والآثار المصرية
    مصر تستقبل أول رحلة قادمة من موسكو إلى الغردقة بعد سنوات من التوقف- 9 أغسطس 2021

    وأضافت كامل أن ردود أفعال السائحين عند عودتهم لبلدهم بعد الاستمتاع بقضاء إجازتهم في مصر تعد أكبر دعاية ترويجية للمقصد السياحي المصري، مؤكدة على أنه سيتم استغلال المردود الإيجابي من تلك الرحلات بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال آليات الترويج السياحي المختلفة خلال الفترة المقبلة.

    كما أكدت على أن السوق الروسي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشددة على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

    وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.

    السياح الروس في شرم الشيخ
    © Sputnik . Валерий Мельников
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    وفي 6 أغسطس/ آب، منحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، تصاريح لـ8 خطوط جوية لتنفيذ رحلات إلى منتجعات مصر، وتحديدا لإجراء رحلات جوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.

    وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

    وتم استئناف حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018، لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل ساريا، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.

    وخلال السنوات الماضية، زارت مصر عشرات من الوفود الروسية، لتقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، التي حددها الجانب الروسي.

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