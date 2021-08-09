فلسطين تدعم تونس بمكثفات أوكسجين فوريا وعاجلا

ووفقا لما نقله موقع إذاعة "موزاييك أف أم" التونسي، فقد تم تسليم 50 جهاز مكثف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس، بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم والفريق مصطفى الفرجاني، مدير إدارة الصحة العسكرية بتونس والدكتور عمر دقة السفير المناوب والعميد فتحي المطوسي مدير المشفى العسكري.
عاجل| #فلسطين تدعم #تونس لمواجهة #كورونا بـ 50 جهاز مكًثِف أكسجينhttps://t.co/rzpy6g1gIV pic.twitter.com/1g87F3BrAt— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) August 9, 2021
وجاءت هذه المبادرة الأخوية بين البلدين الشقيقين في إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في هذه المحنة العالمية لمواجهة وباء فيروس "كورونا".
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