فلسطين تدعم تونس بمكثفات أوكسجين فوريا وعاجلا

وجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، دعما فوريا وعاجلا وفق الإمكانيات الفلسطينية المتاحة لتونس في ظل الظروف الصحية التي تعيشها البلاد.

ووفقا لما نقله موقع إذاعة "موزاييك أف أم" التونسي، فقد تم تسليم 50 جهاز مكثف أكسجين لإدارة الصحة العسكرية بالمستشفى العسكري في تونس، بحضور السفير الفلسطيني لدى تونس، هائل الفاهوم والفريق مصطفى الفرجاني، مدير إدارة الصحة العسكرية بتونس والدكتور عمر دقة السفير المناوب والعميد فتحي المطوسي مدير المشفى العسكري.

وجاءت هذه المبادرة الأخوية بين البلدين الشقيقين في إطار تفاعل الشعب الفلسطيني وحراكه لنصرة الشعب التونسي في هذه المحنة العالمية لمواجهة وباء فيروس "كورونا".