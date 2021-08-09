سياح روس لـ"سبوتنيك": لم نكن نتوقع عودة الطيران المباشر إلى مصر

قال سياح روس لـ"سبوتنيك"، تعليقا على عودة السياحة الروسية إلى مصر، إنهم سعداء جدا بعودة السياحة الروسية إلى مصر، مؤكدين أنهم لم يكونوا يتوقعون هذا القرار.

وقال آخرون: "إنهم سعداء بالاستقبال الحافل في مصر ، مؤكدين أنهم قرروا القدوم على أول طائرة بمجرد صدور قرار عودة السياحة إليها، خاصة أنهم لم يعودوا مضطرين إلى الذهاب إلى تركيا للمجيء إلى هنا".

ووصلت، اليوم الاثنين، رحلة تحمل 500 سائح روسي إلى مطار شرم الشيخ، بينما وصل عدد السياح القادمين من روسيا الذين وصلوا مطار الغردقة على متن رحلتين جويتين إلى 800 سائح.

يذكر أن مصر للطيران تسير 7 رحلات جوية كل أسبوع 4 منها تصل إلى مطار الغردقة، بينما تنقل 3 رحلات السياح الروس إلى شرم الشيخ.

كما تقوم شركات الطيران الروسية بـ 10 رحلات أسبوعيا بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، إضافة إلى 5 رحلات أخرى إلى مطار الغردقة.

ويصل متوسط الرحلات الجوية، التي تنقل السياح الروس، إلى رحلة يوميا ما عدا يومين أسبوعين هما الثلاثاء والخميس.

يذكر أن عودة السياح الروس إلى مصر جاء بعد انقطاع 6 سنوات، بفضل جهود كبير تم بذلها لعودة السياحة الروسية إلى مصر.