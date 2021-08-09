أمير قطر يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

وكتب تميم بن حمد، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أبارك لكم حلول العام الهجري الجديد".
أبارك لكم حلول العام الهجري الجديد، متمنيا لكم ولعالمنا العربي والإسلامي الرفعة والازدهار. كل عام والجميع بخير.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 9, 2021
وتابع: "أتمنى لكم ولعالمنا العربي والإسلامي الرفعة والازدهار"، مضيفا: "كل عام والجميع بخير".
ويبدأ العام الهجري في الأول من محرم، الذي يوافق اليوم 9 أغسطس/ آب 2021.
وتم إعلان بداية العام الهجري الجديد 1443 في الدول الإسلامية رسميا، وهو إجازة رسمية تحددها بعض الدول بيوم بديل يسبق العطلة الأسبوعية في تلك الدول.
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