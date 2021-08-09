أمير قطر يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رسالة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب تميم بن حمد، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أبارك لكم حلول العام الهجري الجديد".

أبارك لكم حلول العام الهجري الجديد، متمنيا لكم ولعالمنا العربي والإسلامي الرفعة والازدهار. كل عام والجميع بخير. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) August 9, 2021

وتابع: "أتمنى لكم ولعالمنا العربي والإسلامي الرفعة والازدهار"، مضيفا: "كل عام والجميع بخير".

ويبدأ العام الهجري في الأول من محرم، الذي يوافق اليوم 9 أغسطس/ آب 2021.

وتم إعلان بداية العام الهجري الجديد 1443 في الدول الإسلامية رسميا، وهو إجازة رسمية تحددها بعض الدول بيوم بديل يسبق العطلة الأسبوعية في تلك الدول.