السعودية.. شرط واحد للسماح للفئات العمرية من 12-18 سنة بأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12 - 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، توفير الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا لمن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، متاحة حاليًا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في كافة مناطق السعودية لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط قوله إن "إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي "اعتمرنا وتوكلنا"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة".

وأوضح مشاط بأن "الوزارة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة 1443هـ، على وضع الآليات التنفيذية وتهيئة بيئة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن على مدار رحلتهم لتحقيق الأمن والأمان وصحة الإنسان".

ودعا مشاط إلى "ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته".