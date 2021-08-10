الجيش اليمني: مقتل قيادات من الحوثيين باستهداف طيران التحالف اجتماعا جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربي أوقع قتلى في صفوف جماعة "أنصار الله"، إثر قصف جوي على محافظة مأرب الغنية بالنفط، شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "‏طيران التحالف استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات الحوثيين في جبهة رحبة جنوب غربي مأرب، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع".

وأضاف أن "الاستهداف الجوي أدى إلى تدمير 5 آليات للحوثيين، بما عليها من مسلحين وعتاد".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل إضافية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش اليمني، السيطرة على جبل البياض في جبهة المشيريف، خلال هجوم على الحوثيين أوقع 14 قتيلاً في صفوفهم.

سبق ذلك، السبت الماضي، سيطرة قوات الجيش اليمني على جبل الأبزخ الاستراتيجي في ميمنة جبهة بَقثة بمديرية رَحبة جنوب مأرب، إثر عملية هجومية استهدفت مسلحي جماعة الحوثيين، وأدت إلى مقتل وإصابة 31 من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".



وتدور منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

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