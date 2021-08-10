العراق... اندلاع حريق كبير داخل الجامعة التكنولوجية في بغداد

تحاول 10 فرق إطفاء السيطرة على حريق كبير اندلع، اليوم الثلاثاء، داخل الجامعة التكنولوجية في العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك وفق ما أفادت به مديرية الدفاع المدني العراقية، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (واع).

وقالت المديرية في بيان إن أكثر من 10 فرق إطفاء توجهت إلى موقع الحريق داخل الجامعة التكنولوجية للسيطرة على النيران، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا هو ثاني حريق ينشب خلال أيام داخل الجامعة ذاتها. والجمعة الماضي، أعلنت مديرية الدفاع المدني السيطرة على حريق اندلع داخل كرفان مشيد من "ألواح السندويج بنل" سريعة الاشتعال داخل الجامعة التكنولوجية التي تقع في منطقة الكرادة وسط بغداد.