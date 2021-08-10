الأسد يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

ويقضي المرسوم التشريعي تحت رقم (206) للعام 2021، بتكليف المهندس حسين عرنوس لتشكيل الوزارة، وتشمل 6 حقائب جديدة من ضمنها الإعلام والتجارة الداخلية.
وفيما يلي نص المرسوم:
- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء.
- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.
- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف.
- السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.
-المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.
- الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية.
-الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية.
-اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية.
- المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة.
- الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة.
- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة.
- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية.
- القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل.
- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية.
- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية.
- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل.
- المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية.
- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة.
- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة.
- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء.
- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة.
- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين.
- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة.
- المهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام.
- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة.
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