نشوب حريق على سفينة بالقرب من مرفأ اللاذقية... فيديو

أعلنت وكالة "سانا" السورية أن حريقًا نشب على سفينة في مرفأ اللاذقية أثناء إجراء صيانة لها.

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة المرفأ، أمجد سليمان، أن الحريق أدى إلى إصابة عدد من العاملين في السفينة بضيق تنفس وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، وأن العمال تم تخريجهم من المشفى بعد تقديم الأوكسجين والإجراءات الإسعافية المطلوبة.

وأكد سليمان أن الحريق كان محدودا وتمكن طاقم السفينة ودائرة الدفاع المدني في الشركة وفوج إطفاء اللاذقية من السيطرة عليه وإخماده، كما أكد أن السفينة كانت فارغة وأتت إلى مرفأ اللاذقية بقصد الصيانة، وأثناء الصيانة نشب فيها الحريق.