الرئيس التونسي يؤكد استعداد بلاده لتوفير مروحية لإطفاء الحرائق في الجزائر

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم للجزائر بعد الحرائق التي اندلعت في غاباتها مؤخرا.

وأكد سعيد في اتصال هاتفي مع تبون استعداد بلاده لتوفير مروحية إطفاء متخصصة، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وحرص الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصاله على تقديم التعازي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ضحايا حرائق الجزائر.

من ناحيته، وجه الرئيس الجزائري الشكر إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، على وقوف بلاده إلى جانب الجزائر طوال الوقت.

يذكر أنّ الغابات في الجزائر تعرّضت أمس الاثنين، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة، حيث تم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

وأكد وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، أنه "لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إجرامية قد تسببت في حرائق أمس الاثنين وستباشر مصالح الأمن بالتحقيقات"، مضيفا بأنه "من المستحيلات السبع وقوع كل تلك الحرائق في نفس التوقيت"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.