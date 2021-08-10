الحكومة المصرية ترد على فيديو أثار جدلا بشأن قناة السويس الجديدة

رد مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مقطع مصور أثار جدلا خلال الفترة الأخيرة، يشكك في تحقيق قناة السويس الجديدة أي زيادات بإيراداتها، بالتزامن مع مرور 6 سنوات على افتتاحها.

ونفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لعدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامنا مع الذكرى السادسة لافتتاحها، وفقا لـبيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وشددت الهيئة على تحقيق القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021، بواقع 5.84 مليار دولار، على الرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالمقارنة مع 5.72 مليار دولار حققتها في عام 2019/2020.

وتابعت مشيرة إلى أن زيادة الطلب على مشروع القناة الجديدة كممر ملاحي رئيسي عالمي ساهم في زيادة إيرادات القناة بنسبة 8.6 بالمئة، لتصل إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، بالمقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020.

وأكدت هيئة قناة السويس أن زيادة القدرة الاستيعابية للقناة بلغت 97 سفينة في اليوم، بالمقارنة بنحو 77 سفينة في اليوم قبل افتتاح القناة الجديدة، والسماح بعبور السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدما في كلا الاتجاهين.

وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب 2015 قناة السويس الجديدة، بمشاركة وفود رسمية من 90 دولة أبرزهم روسيا، ورؤساء كرواتيا وجزر المالديف وجنوب أفريقيا ومالي وتوغو وموريتانيا وجزر القمر والنيجر وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية، ورئيس مجلس الأمة الجزائري، ورئيس وزراء روسيا، ورئيس وزراء اليونان، ووزير الدفاع البريطاني، ورئيس البرلمان الليبي. كما يشارك نائب رئيس وزراء المجر، ونائب المستشارة الألمانية ووزير الصناعة والطاقة الألماني، ورئيس المراسم لكوريا الشمالية، والمستشار الخاص لرئيس أوروغواي.

كما حضر حفل الافتتاح نواب الرئيس في كل من نيكاراغوا وتنزانيا وسويسرا، ونائب رئيس وزراء أذربيجان، ووزير الشؤون البحرية في كوريا الجنوبية، ووزير الاتصالات القبرصي، ووزير الطاقة الصيني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بسنغافورة، ووزير الشؤون الخارجية المغربي، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في صربيا، فضلا عن وزيرة الأشغال العامة والنقل في إسبانيا، ووزيرة البنية التحية والبيئة في هولندا، ومستشار الرئيس الروماني، ومدير الديوان الرئاسي التونسي، وسكرتير الدولة للشؤون الخارجية في البرتغال، إلى جانب نائب وزير الخارجية الياباني، ووزير الاستثمارات الخارجية بمقدونيا، ووفد من الكونغرس الأميركي.

وفيما يتعلق بالمشاركة العربية، فقد شارك أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.