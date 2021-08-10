قائد الجيش الوطني الليبي حفتر يقوم بزيارة "غير معلنة" إلى القاهرة

أكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد وصل يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة غير معلنة.

وقال المحجوب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "المشير خليفة حفتر في زيارة للقاهرة منذ الأمس".

تأتي هذه الزيارة في أعقاب خطاب ألقاه حفتر أمس بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، قال فيه:

"إن الجيش لن يخضع لما وصفها بـ "أي سلطة تراوغ باسم المدنية"، مجددا تمسّك الجيش بمسار السلام ووحدة البلاد، في وقت تستمر فيه الدعوات لتوحيد المؤسسة العسكرية بعد إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحّدة".

وقال حفتر: "ستبقى أيادينا ممدودة لمن يعمل على رأب الصدع وتضميد الجراح وطي صفحات الماضي بكل مآسيها، لنبني ليبيا جديدة يعم فيها الخير والسلام ويحيا فيها المواطن عزيزا كريما".