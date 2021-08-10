زلزال بقوة 5.1 يضرب اليمن

ضرب زلزال، اليوم الثلاثاء، قبالة السواحل الشرقية لليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه، أن زلزالاً بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب على بعد 153 كم جنوب شرقي ساحل مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت أكبر محافظات اليمن.

وأضاف أن محطات الرصد سجلت بؤرة مركز الزلزال على عمق 60 كيلومتراً عند خط طول 13.26 شرقاً وعرض 49.64 شمالاً.

إلى ذلك، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، بأن سكان المناطق القريبة من ساحل مدينة المكلا شعروا بهزة أرضية خفيفة.