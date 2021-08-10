وزير خارجية العراق يتوجه إلى باكستان في زيارة مهمة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الوزير فؤاد حسين سيتوجه إلى جمهورية باكستان في زيارة رسمية للتعاون بين البلدين.

وأكد الصحاف، أن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، سيتوجه خلال ساعات إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني، مخدوم شاه محمود قريشي.

وأضاف: "الوزير سيلتقي بنظيره الباكستاني وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين العراق وباكستان، وسبل تطويرها على الصعد كافة".

وأكد الناطق الرسمي باسم خارجية العراق، أن الوزير سيلتقي أيضا برئيس الجمهورية الباكستانية، والسفراء العرب المقيمين في باكستان على هامش اجتماع ستدعو له السفارة العراقية في العاصمة إسلام أباد للحديث عن السياسة الخارجية وأولويات العراق وتحدياته وفرصه وعلاقاته.

وزار وزير الخارجية الباكستانية، مخدوم شاه محمود قريشي، العاصمة العراقية بغداد، بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي، وألتقى بنظيره العراقي فؤاد حسين الذي أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك بينها: "ناقشنا كيفية بناء العلاقات النفطية بين البلدين، وتصدير النفط العراقي إلى السوق الباكستانية، كما ناقشنا كيفية تشجيع العلاقات الاجتماعية والسياحة الدينية، وتطرقنا إلى مسألة التعاون في رفع سمات الدخول بين البلدين".

وناقش الوزيران حسبما كشف حسين: "الأوضاع في أفغانستان، فالكثير من القادة الإرهابيين في العراق كانت لهم دورات تدريبية هناك (في أفغانستان) وتبنوا نفس العقيدة في بلدنا"، مؤكدا ً أن "محاربة الإرهاب جزء من السياسة التي نتبعها في العراق والبلدان الأخرى".

وحينها لفت حسين إلى مباحثات مع نظيره الباكستاني حول كيفية إيصال العراقيين إلى باكستان وبالعكس عن طريق الخطوط الجوية العراقية والباكستانية.

ناحيته صرح وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، بأن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية، منوها وقتها أن العراق يحتضن حاليا 200 ألف زائر باكستاني، ونتطلع إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول من أجل السياحة الدينية".