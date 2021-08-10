الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، تحقيق تقدم ميداني في المعارك المستمرة مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للشهر السادس تواليا، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) حققت تقدماً جديداً في جبهة الكَسّارة غرب مأرب، عقب معارك مع الحوثيين انتهت بدحرهم من عدّة مواقع في محيط مَلبودة (جبل)".

وأكد "سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير آليتين بما عليهما من أسلحة وذخائر، في حين استعاد الجيش عربة (بي إم بي) وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة".

من جهة ثانية، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 10 غارات جوية على محافظة مأرب، تركزت 9 غارات منها على مديرية صِرواح غرب مأرب، في حين استهدفت غارة أخرى مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل قيادات من جماعة الحوثيين وتدمير 5 آليات تحمل مسلحين وعتاداً للجماعة، إثر استهداف طيران التحالف العربي اجتماعاً في جبهة رَحبة جنوب غربي مأرب.

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر شرقي مأرب.