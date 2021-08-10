ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 شخصا

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد، وصلت إلى 42 قتيلا.

الجزائر - سبوتنيك. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، حول الحصيلة الأخيرة للحرائق: "سجلنا استشهاد 17 مدنيا منذ بداية الحرائق، واستشهاد 25 عسكريا".

وتابع حديثه بالقول إن الحكومة في اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مقتل 25 فردا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد.

وكتب تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو".