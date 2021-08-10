كيف تم تصوير إعلان طيران الإمارات على قمة أعلى برج في العالم؟… فيديو

ظهرت إحدى مضيفات طيران الإمارات على قمة برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، خلال إعلان خاص بالشركة لإظهار مدى الثقة والهدوء، اللتين تتمتع بهما طواقمها الجوية.

كشفت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، تفاصيل الإعلان، الذي تم تصويره من فوق أعلى مبنى في العالم، مشيرة إلى أن الإعلان مدته 30 ثانية وظهرت فيه مضيفة طيران تقلب عددا من الأوراق، قبل أن يتم عرض الصورة الكبرى للمشهد، الذي يظهرها على قمة برج خليفة، بالزي الرسمي والقبعة الحمراء.

ولفتت الصحيفة الإماراتية، في تقرير عن إعلان طيران الإمارات، إلى قول تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن هناك سعيا من الشركة الإماراتية على تجاوز التوقعات في كل يوم بخدمات مبتكرة.

ولفت كلارك إلى أن الإعلان يكشف عن الثقة والهدوء لطواقم الجوية العاملة على متن طيران الإمارات.

ويبلغ محيط المساحة التي وقفت عليها مضيفة طيران الإمارات 1.2 متر فقط، بينما تقع على ارتفاع 828 مترا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مضيفة الطيران التي أدت هذا الإعلان هي خبيرة محترفة في القفز بالمظلات، مشيرة إلى أنه تم اختيارها بهذه القدرات لضمان أعلى درجات السلامة والأمان.

وذكرت الصحيفة أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالحفاظ على حياة مقدمة هذا الإعلان، لكنه تم إعداد ذلك بطريقة احترافية.

وأوضحت الصحيفة أن طاقم الإعلان صعدوا إلى الطابق رقم 160 في برج خليفة كما تسلقوا سلالم داخلية للوصول إلى القمة التي ظلوا فيها مدة 5 ساعات خلال الإعداد والتصوير.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم استخدام طائرة مسيرة لتصوير الإعلان.