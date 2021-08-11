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    منتجعات شرم الشيخ تتزين لاستقبال السياح الروس

    بعد وصول أولى الرحلات... رسائل مدراء الفنادق والعمال بشرم الشيخ إلى السياح الروس

    © Sputnik . mohamed hemeda
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    عبر العديد من مدراء الفنادق والبازارات في مدينة شرم الشيخ عن سعادتهم باستئناف السياحة الروسية إلى مصر.

    في شوارع شرم الشيخ سادت حالة من البهجة والرغبة في عودة معدلات السياحة لما كانت عليه في السابق.

    السائقون وأصحاب المقاهي ومحال الأعمال اليدوية وجميع العمال في قطاع السياحة بمختلف مجالاتهم، أكدوا أن للخطوة مردودها الإيجابي الكبير عليهم.

    في مساء اليوم الأول، بدأ السياح الروس التجول في شوارع شرم الشيخ، يتفقدون كل الأماكن التي غابوا عنها لأكثر من 6 سنوات.

    يقول عمال المقاهي والبازارات لـ"سبوتنيك"، إن الذين كانوا في شرم الشيخ قبل 6 سنوات وتربطهم بهم علاقات صداقة جاؤوا إليهم فورا ليتبادلوا التحيات والحديث والتقاط الصور بعد كل هذه المدة.

    وأعرب مدراء الفنادق عن رغبتهم في وصول المزيد من السائحين إلى شرم الشيخ.

    مدراء فنادق

    أحمد صالح، رئيس مجموعة كوين شرم الشيخ، أكد أن استئناف السياحة الروسية كان الخبر الذي طال انتظاره لأكثر من 6 سنوات.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السائح الروسي له خصوصية دون غيره، رغم تقديرهم للجنسيات الأخرى، إلا أن السائح الروسي دائم التواجد في شرم الشيخ، وتربطه علاقات قوية بالعديد من الأشخاص في شرم الشيخ، حيث أنه دائما ما تكون علاقات صداقة ممتدة، كما هو الأمر على المستوى الشعبي بين البلدين.

    البازارات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس
    © Sputnik . mohamed hemeda
    البازارات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس
    ويرى صالح أن الخطوة هي بداية لعودة الآلاف من الروس الذين كانوا يترددون على شرم الشيخ والمدن الأخرى، وأنهم مرحب بهم في بلدهم الثاني.

    وأكد صالح على أن الجميع سعيد بمن وصولوا وأنهم في انتظار الذين لم يصلوا بعد إلى مصر.

    سيد فاروق مدير أحد المطاعم بشرم الشيخ، أكد أن استئناف السياحة الروسية يزيد من نسبة الإشغال في الفنادق، وأن ذلك ينعكس بالإيجاب على الجميع.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السائح الروسي يمتاز بثقافته، وعلاقاته القوية والصداقة مع الجميع، حيث أنه دائما ما يترك الأثر الطيب.

    ووجه رسالة للسائحين الذين لم يصلوا بعد، قائلا: "نحن نرحب بكم ونتمنى وصولكم في أقرب وقت، شرم الشيخ في انتظاركم".

    رسائل هامة

    مازن مصطفى، أحد العاملين بمجموعة كوين شرم، أوضح أن الخبر الأكثر سعادة للجميع هو استئناف حركة السياحة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة السائح الروسي يسهم في تنشيط جميع المجالات وحركة الشراء في جميع المطاعم والمقاهي والبازارات.

    البازارات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس
    © Sputnik . mohamed hemeda
    البازارات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس

    ووجه رسالة إلى الذين لم يصلوا إلى شرم الشيخ بعد، قائلا: "أنتم الأفضل لدينا رغم أننا نقدر الجميع إلا أن العلاقات بيننا دائما كانت مميزة على جميع المستويات، نحن في انتظاركم".

    أصحاب المحال

    أحمد شعبان، مدير أحد محلات العطارة في شرم الشيخ، يؤكد أن السائحين يعتمدون في الكثير من الأوقات على العلاج بالأعشاب.

    وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن استئناف السياحة الروسية يؤدي إلى انتعاش حركة البيع والشراء في شرم الشيخ، وأن ذلك يزيد الطلب على الأعشاب.

    يؤكد شعبان أنه على مدار العام كانت بعض الجنسيات تتردد على شرم الشيخ، إلا أنهم كانوا في انتظار وصول السائح الروسي.

    محمد الشرقاوي، أحد العاملين في "خليج نعمة"، يقول إنه بمجرد الإعلان عن وصول أول طائرة قرر العديد من العمال العودة إلى شرم الشيخ، بعدما كانوا يقضون أوقات كثيرة في مدنهم.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حركة السياحة في شرم الشيخ لم تنقطع حتى في أزمة كورونا، إلا أن السائح الروسي له خصوصية لدى الجميع، حيث أنهم العدد الأكبر الذي يتواجد في شرم الشيخ، ودائما ما يترددون على فترات قصيرة الأمر الذي يخلق نوعا من الصداقة الدائمة بينهم وبين السياح الروس.

    خصوصية السائح الروسي

    عمر أحمد، مدير أحد البازارات بمدينة شرم الشيخ، يقول إن السائح الروسي بشكل عام شغوف باقتناء التحف والهداية خاصة التي ترتبط بالآثار المصرية القديمة، وكذلك الأشغال اليدوية.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حركة البيع والشراء كانت مستمرة بعض الشيء، إلا أن السائح الروسي من أكثر الذين يحرصون على شراء بعض التحف والهدايا ليعود بها إلى روسيا، وأن ذلك يعود لكون روسيا لديها حضارة عريقة وتاريخ طويل، وهو ما يجعلهم يعرفون قيمة الحضارة المصرية ويقدرونها.

    وأشار إلى أن الجميع يرحب بعودة السياحة، ويرغب في أن يصل الآلاف إلى شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

    تصريحات رسمية

    علق السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، على عودة رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمنتجعات المصرية السياحية.

    منتجعات شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس
    © Sputnik . mohamed hemeda
    منتجعات شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس

    وقال بوريسينكو لـ"سبوتنيك"، إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية سيعطي دفعة إضافية للتعاون بين البلدين.

    وأكد السفير الروسي على عمق العلاقات طويلة الأمد التي تجمع بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن بناء العلاقات يعني المزيد من التفاهم والثقة المتبادلة.

    ولفت بوريسينكو إلى أنه كلما زاد التعارف بين الشعبين المصري والروسي، كلما أصبح التعاون المشترك أقوى.

    وفي حوار خاص مع "سبوتنيك"، أكد أن عودة السياحة الروسية إلى مصر هي لحظة تاريخية.

    وتابع قائلا: "هذه اللحظة تاريخية، لقد عشت لحظة الألم في العام 2015، ومررت بلحظات صعبة للغاية منذ ذلك التاريخ، ثم جاءت أزمة كورونا وزادت من صعوبة الأزمة".

    أما الآن وأنا أشاهد هذه الجموع الغفيرة داخل مطار شرم الشيخ، خاصة أن الشعب الروسي متعطش لزيارة شرم الشيخ، لذلك أصفها باللحظة التاريخية.

    فيما أبدى رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، أحمد يوسف، ارتياحه لعودة الطيران العارض بين روسيا والمقاصد السياحية المصرية على البحر الأحمر، متوقعا زيادة عدد الرحلات في الفترة المقبلة ومقللا من مخاطر الوضع الوبائي في روسيا على قطاع السياحة المصري.

    البازرات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس
    © Sputnik . mohamed hemeda
    البازرات في شرم الشيخ تستعد لاستقبال السياح الروس

     

    ووصلت ثلاث رحلات طيران قادمة من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الاثنين 9 أغسطس/آب، وذلك بعد توقف رحلات الطيران العارض لأكثر من ست سنوات بين البلدين.

    وكانت روسيا اتخذت قرارا في خريف 2015 بوقف رحلات الطيران بين مصر وروسيا بالكامل، إثر سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء بسبب عمل تخريبي، وهو ما تبعه قرارات من دول أخرى بوقف الرحلات الجوية مع مصر.

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