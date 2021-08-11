تراجع إنتاج ليبيا من النفط بعد تسرب بأحد خطوط الأنابيب الرئيسية

تراجع إنتاج ليبيا من النفط بنحو 60 ألف إلى 70 ألف برميل يوميا، نظرا لحدوث تسرب بأحد خطوط الأنابيب الناقلة للخام من حقل جالو لصالح شركة الواحة التابعة لمؤسسة النفط الوطنية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن التسرب وقع مساء الاثنين بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة، حسبما ذكرت عبر موقعها الرسمي. ولم تقدم موعدا محددا بشأن استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن الواحة ستضطر إلى خفض إنتاج الحقل عبر المحطة الأولى والثانية، بكمية تتراوح بين 60 ألف إلى 70 ألف برميل، للحد من كمية النفط المتسرب والعمل على صيانة العطل.

وأوضحت أنها على اتصال بدوائر اتخاذ القرار في الدولة، وأنها ستطلع وزارة النفط والغاز ووزارة المالية، لتوفير الدعم الضروري للمؤسسة وشركاتها، وتفادي كل ما من شأنه تعطيل التدفق، واستمرار عملية الإنتاج.

فاجأت ليبيا العديد من مراقبي سوق النفط، بعد أن تمكنت في غضون بضعة أشهر فقط من استعادة إنتاجها النفطي مرة أخرى عند مستوى 1.25 مليون برميل يوميا من أقل من 100 ألف في سبتمبر/ أيلول 2020.

كان مستوى 1.25 مليون برميل يوميا هو الحجم الذي كانت ليبيا تضخه، قبل بدء حصار موانئ النفط الذي استمر ثمانية أشهر منذ يناير/ كانون الثاني 2020، نتيجة الاضطرابات الداخلية، حسبما ذكر موقع "أويل برايس" المختص بأخبار النفط.

حتى بعد رفع الحصار في منتصف سبتمبر/ أيلول ووقف إطلاق النار بدء من أكتوبر/ تشرين الأول، لم يكن إنتاج النفط الليبي مستقرا تماما بسبب إضرابات حرس المنشآت النفطية احتجاجا على عدم دفع الرواتب ونقص أموال الصيانة ودعم البنية التحتية.