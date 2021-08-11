الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة

انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر منشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021.

وحسب بيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه

لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020-2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري. وناشدت أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشارت إلى أن عملية التصحيح تتم مركزيا وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.