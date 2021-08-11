قطر تعين سفراء لعدة دول

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارات بتعيين سفراء جدد في كل من مملكة بلجيكا، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية بنما، وجمهورية كوبا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية جورجيا.

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء، القرار الأميري رقم 28 لعام 2021، بتعيين خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا.

صاحب السمو يصدر قرارات بتعيين سفراء جدد في كل من مملكة بلجيكا، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية بنما، وجمهورية كوبا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية جورجيا. pic.twitter.com/Jgk89gBDn7 — صحيفة العرب - قطر (@AlArab_Qatar) August 11, 2021

وبموجب القرار الأميري رقم 30، تم تعيين عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله المالكي الجهني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي.

كما عين كل من بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية، وجمال ناصر سلطان البدر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كوبا، وأحمد محمد ناصر الدهيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما.