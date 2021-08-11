الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الحرائق

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت (آب) 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها".
#هام#بيان— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 11, 2021
على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها.
كما قدم الرئيس الجزائري التعازي لعائلات الضحايا، ووعد بـ" الانتصار على المحنة التي ألمت بالجزائر"، معلنا تجنيد كافة الإمكانات للسيطرة على النيران.
#هام— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 10, 2021
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزّي على، تويتر، عائلات الضحايا المدنيين والعسكريين للحرائق المندلعة عبر الولايات، ويعد بانتصار على المحنة التي ألمّت بالجزائر،كما سبق وانتصرت في محن أخرى سابقة، ومعلنا عن تجنيد كل إمكانيات الجزائر المادية والبشرية ، للسيطرة على النيران.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء كانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 حالة وفاة بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.
وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن 12 عسكريا آخرين في حالة حرجة في المستشفيات.
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