الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام على ضحايا الحرائق

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام على ضحايا الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت (آب) 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها".

#هام#بيان

على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 11, 2021

كما قدم الرئيس الجزائري التعازي لعائلات الضحايا، ووعد بـ" الانتصار على المحنة التي ألمت بالجزائر"، معلنا تجنيد كافة الإمكانات للسيطرة على النيران.

#هام

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزّي على، تويتر، عائلات الضحايا المدنيين والعسكريين للحرائق المندلعة عبر الولايات، ويعد بانتصار على المحنة التي ألمّت بالجزائر،كما سبق وانتصرت في محن أخرى سابقة، ومعلنا عن تجنيد كل إمكانيات الجزائر المادية والبشرية ، للسيطرة على النيران. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 10, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء كانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 65 حالة وفاة بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن 12 عسكريا آخرين في حالة حرجة في المستشفيات.