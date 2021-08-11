مصر... الحكومة توافق على تعديلات في قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"

أعلن مجلس الوزراء في مصر، اليوم الأربعاء، موافقته على تعديلات في قرار إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على "فيسبوك" وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية".

وأشارت الصفحة إلى أن القرار نص على "تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة كليتي: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقميْ 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

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