نائب رئيس "فتح" يطلع السفير المصري على تطورات المصالحة الفلسطينية

استقبل محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، حيث بحث الجانبان العديد من الملفات وأبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن العالول أطلع السفير المصري على آخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.

وقالت الوكالة إن نائب رئيس حركة "فتح" والسفير المصري تطرقا إلى التطورات السياسية في المنطقة، خلال اللقاء الذي جمعهما في رام الله.

وتابعت: "تحدث محمود العالول عن توجهات القيادة الفلسطينية، وأكد على موقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ووقف الأنشطة الاستيطانية".

ولفت العالول إلى أهمية وقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، مطالبا بتكثيف الجهود والمساعي الداعمة لذلك.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن السفير المصري لدى دولة فلسطين أكد على موقف بلاده الثابت بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساعيه لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.