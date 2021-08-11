الحكومة البريطانية تعلق على حرائق الغابات في الجزائر

علقت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، على حرائق الغابات في الجزائر، التي راح ضحيتها عشرات القتلى، دفعت الحكومة لإعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

وعبرت روزي بن دياز، عن حزنها لما تشهده الجزائر مما وصفته بـ "الحرائق المروعة".

وقالت: "أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث"، مشيرة إلى أنها تعبر عن تضامنها مع الضحايا وكل من تأثر بسبب هذه الحرائق.

إن ما يحدث في #الجزائر 🇩🇿 من حرائق مروّعة، أمر محزن للغاية. أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث وأعبر عن تضامني مع الذين أُصِيبوا أو تأثروا جرّاءها، وسأدعو لأن يخرج الجزائريون من هذه المحنة عن قريب 🤲. #الجزائر_تحترق #PrayForAlgeria @ukinalgeria pic.twitter.com/dcUnVdSZ5u — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) August 11, 2021

ووصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 حالة وفاة، بينهم عسكريين ومدنيين، غالبيتهم في ولاية تيزي وزو، بينما تعرض 12 عسكريا آخرين لإصابات وحالتهم حرجة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حالة الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، على ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في 14 ولاية جزائرية، الاثنين الماضي.