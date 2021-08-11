هل يتم تسليم البشير لـ "الجنائية الدولية" ضمن قائمة المطلوبين للمحكمة؟

وذكرت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن مصدرين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية، ذكرا أن كريم خان، رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، بحث تسريع خطوات تسليم المطلوبين للمحكمة، مع المسؤولين السودانيين.

يذكر أن حكومة الخرطوم وافقت على تسليم المطوبين للمحكمة.

ولفتت الوكالة إلى أنه لا بد أن ينال قرار تلسيم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية موافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة.

ويمثل مجلس السيادة هيئة "عسكرية مدنية" مشتركة تم تشكيلها من أجل إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، إثر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ونوهت الوكالة إلى أن الرئيس السابق عمر البشير، الذي قاد البلاد فترة طويلة، أحد المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن الخرطوم قررت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد عرض هذا الأمر على اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة عليه.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف عام 2009 بحق البشير، ومساعديه، الموجودين حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم تنفيذها خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003، ونتج عنه مقتل أكثر من 300 ألف شخص.

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