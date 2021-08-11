مصرف لبنان المركزي يعلن رفع الدعم عن المحروقات

أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة عنه، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعطت سابقاً موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

هذا ويواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم، 20475 ليرة للشراء و20525 ليرة للمبيع مقابل الدولار الواحد.