البنتاغون يتراجع عن تصريح مسؤولة بأن هجوم "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن

تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن تصريح لنائب مساعد وزير الدفاع دانا سترول في الكونغرس بأن هناك أدلة على أن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط "ميرسر ستريت" في خليج عمان انطلق من اليمن.

جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون جون كيربي خلال إفادة أمس الثلاثاء، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال كيربي إن سترول لم تؤكد أن الهجوم على "ميرسر ستريت" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي انطلق من اليمن.

وذكر كيربي أن سترول أشارت إلى بيان صادر عن مجموعة السبع وتحقيقات القيادة المركزية الأمريكية والتي نسبت بوضوح الهجوم إلى طهران إلا أنها لم تذكر أي علاقة مباشرة باليمن.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، إن سترول زعمت سرا أنه كان خطأها وأنها لم تسمع كلمة "اليمن" في سؤال السناتور تود يونغ. وأضاف المسؤول إن سترول لم تكن تنوي التلميح إلى وجود صلة باليمن.

وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن المساعدات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، وجه السناتور تود يونغ سؤالا إلى سترول حول إذا كان يمكنها تأكيد تقارير تتحدث عن أن الهجوم على "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن بطائرات مسيرة إيرانية، لتجيب سترول بقولها: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك".