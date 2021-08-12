الرئاسة الفلسطينية تدين مشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضها وإدانتها لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بعد السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية.

وقال البيان إن الرئاسة الفلسطينية تحذر من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، "معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة".

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن "هذا القرار الإسرائيلي المرفوض يخالف الموقف الأمريكي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الأميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب".

وأكدت الرئاسة في بيانها، على مطالبة الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري لوقف التمادي الإسرائيلي، "الذي إن استمر سيعيد الأمور إلى وضع يعزز التوتر وعدم الاستقرار"، موضحة أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تسهم بالجهود الأمريكية المبذولة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين".

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