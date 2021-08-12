الولايات المتحدة ترحب بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب، وبإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المغرب تغريدة جاء فيها: "نرحب بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب كما نهنئ المملكة المغربية وإسرائيل على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. سنواصل العمل مع إسرائيل و المغرب لتعزيز جميع آفاق شراكاتنا".

نرحب بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي yairlapid@ إلى المغرب كما نهنئ المملكة المغربية وإسرائيل على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. سنواصل العمل مع إسرائيل و المغرب لتعزيز جميع آفاق شراكاتنا. https://t.co/IZ7YOdSOUw — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) August 12, 2021

​استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء، في الرباط، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الذي بدأ زيارة للمغرب تستغرق يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي كبير منذ تطبيع علاقات البلدين أواخر العام الماضي.

وسيلتقي لابيد، عددا من المسؤولين المغاربة من بينهم وزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، كما سيفتتح اليوم الخميس، مع نظيره المغربي تمثيلية دبلوماسية لبلاده.

أعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل.

أصبح المغرب بذلك سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر، يطبع العلاقات مع إسرائيل.