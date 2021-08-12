البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز الأمن البحري واحترام الاتفاقيات الدولية

دعا البرلمان العربي، اليوم الخميس، إلى تعزيز الأمن البحري واحترام الاتفاقيات الدولية.

وقال البرلمان العربي، في بيان له، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري في الخليج العربي وبحر العرب، لا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة فقط، وإنما تمثل تهديدا للأمن الاقتصادي العالمي".

وأشار البرلمان في بيانه إلى أن نقل موارد الطاقة حول العالم يعتمد بشكل رئيسي على الممرات البحرية في المنطقة، التي تعد شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية من أجل تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة العربية.

وأكد البيان أن أمن وحرية الملاحة البحرية يعد أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، داعيا إلى الالتزام التام بكافة الصكوك والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وحرية الملاحة الدولية، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.