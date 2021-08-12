لبنان... احتجاجات وقطع طرق تنديدا برفع الدعم عن المحروقات

عمّت احتجاجات عموم المناطق اللبنانية، اليوم الخميس، بعد بيان المصرف المركزي القاضي برفع الدعم كليا عن المحروقات في البلاد.

وأقدم محتجون على قطع الطرق في العديد من المناطق داخل العاصمة بيروت، لا سيما المناطق الواقعة إلى الجنوب من بيروت، وأكد المحتجون رفضهم القاطع لرفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت.

كما قطعت الطرقات عند الطريق الساحلية المؤدية إلى جنوب البلاد، بدءاً من منطقتي الناعمة والجية وصولا إلى مدينتي صيدا والنبطية.

وفي شمال لبنان، عمد محتجون على قطع الطريق عند نقطة البالما في مدينة طرابلس، إضافة إلى قطع الطرقات الرئيسية في الضنية وعكار.

في المقابل، عمد نشطاء على قطع الطرقات في بلدتي سعدنايل وتعلبايا والطريق المؤدي الى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا. فيما تشهد البلاد إشكالات أمنية متفرقة في محطات الوقود.

ويندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مطالبين السلطات المعنية بالتراجع عن خطوة رفع الدعم التي ستؤدي إلى كارثة اجتماعية.

ومع إعلان مصرف لبنان عن وقف الدعم عن المحروقات أمس الأربعاء، استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان للبحث في قرار رفع الدعم. فيما رفض عدد من القوى السياسية في البلاد خطوة مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات قبل إقرار البطاقة التمويلية وتشكيل حكومة.