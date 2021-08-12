لجنة العلاقات الخارجية: قمة بغداد ستناقش الاعتداء التركي على الأراضي العراقية

صرحت لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية، اليوم الخميس، أن قمة بغداد ستناقش ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.

قال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة "شفق نيوز"، إن "اجتماع قمة بغداد المرتقب للدول الإقليمية سيناقش وسيفتح الكثير من الملفات المهمة في المنطقة، خصوصا ما يتعلق بالعراق وإيقاف الاعتداءات على الأراضي العراقية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ستناقش خلال اجتماع القمة ملف الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والعمل على إنهاء التدخل العسكري، ووضع حد للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد".

ولفت الفايز، إلى أن "اجتماع القمة سيناقش الملفات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى الملف السياسي والتحديات التي تواجها المنطقة بشكل عام".

ووجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر.