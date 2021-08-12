الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغاباتن طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات.

وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وذكر أنه قام بالاتصال بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق.

يتبع...