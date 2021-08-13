التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الجمعة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان للتحالف أن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".

#عاجل #التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 12, 2021

​وأكد التحالف العربي في بيانه أن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.