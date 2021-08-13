وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح رسميا ممثلية دبلوماسية في المغرب

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط مكتب اتصال بمثابة ممثلية دبلوماسية لبلاده تنفيذا للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

الرباط - سبوتنيك. ولم يحضر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مراسم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي، وحضر بدلا عنه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، محسن الجزولي، الذي مثّل الجانب المغربي في هذه المراسم.

واختير حي الرياض وهو أحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط، لاحتضان مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي.

ويأتي افتتاح هذا المكتب في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وفق الاتفاق الموقع أواخر العام الماضي.