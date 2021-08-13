الجيش المصري: القضاء على 13 إرهابيا ومقتل وإصابة 9 عسكريين في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد كريم عبد الحافظ، اليوم الجمعة، القضاء على 13 إرهابيا، ومقتل وإصابة 9 من عناصر القوات المسلحة خلال استكمال أعمال مكافحة الإرهاب في وسط وشمال سيناء.

وحسب بيان الجيش المصري، تم ضبط (15) بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد (20) خزنة بندقية آلية، وعدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وقد اتخذت القوات المسلحة حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وتم عرضها على جهات التحقيق المختصة.

وأوضح البيان أنه "نتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد (9) من أبطال القوات المسلحة المصرية".

وأكد البيان على استمرار جهود القوات المسلحة المصرية لملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.