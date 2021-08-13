ضاحي خلفان يهاجم قانون الانتخابات في قطر

هاجم نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، قانون انتخابات مجلس الشورى في قطر معتبرا أن هناك "خطأ واضحا" فيه.

وقال خلفان، في عدة تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر، إنه "لو حمل المواطن الخليجي 6 جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يكون مواطنا أصيلا في كل هذه الدول.. أليس كذلك؟".

المواطن الخليجي..اذا حصل على جواز دولة خليجية اخرى فهو مواطن 100% — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2021

وأضاف "فعلا أحزن، المري (قبيلة آل مرة) فقط لأن جده سعودي أصبح غريبا لدى البعض... طيب هناك فعلا غرباء على الجزيرة العربية ويتمتعون بكامل الحقوق... هناك خطأ واضح".

النفاق عيب..والكذب عيب...واعتبار ان جدك في

دو لة خليجية ولد..حتى لو اعطيتك الجنسية لا يحق لك الانتخاب غلط..اللي يزعل يزعل واللي يرضا يرضا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2021

وتابع "النفاق عيب، والكذب عيب، واعتبار أن جدك في دولة خليجية ولد، حتى لو أعطيتك الجنسية لا يحق لك الانتخاب غلط.. اللي يزعل يزعل واللي يرضا يرضا"، على حد تعبيره.

يعني آل مرة جدهم سعودي وآل ثاني من وين جدهم ..من قطر ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 13, 2021

ورأى خلفان أن "المواطن الخليجي إذا حصل على جواز دولة خليجية أخرى فهو مواطن 100%"، وقال: "هكذا يكون خليجنا واحد".

وتساءل قائلا: "يعني آل مرة جدهم سعودي وآل ثاني من وين جدهم.. من قطر؟".

وأثار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في 29 يوليو/تموز الماضي، موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.

ويأتي ذلك في ظل إقرار قانون الانتخابات الأول من نوعه في البلاد، والذي تقتصر المشاركة على أبناء من حصلوا على الجنسية القطرية قبل عام 1930، الأمر الذي يقصي عددا من القبائل والعائلات القطرية.

ومن المقرر أن تجري قطر أول انتخابات لمجلس الشورى، في أكتوبر المقبل، بعد أن أقرت حكومتها مشروع قانون ينظم هذه الانتخابات، في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية.