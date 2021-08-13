السودان يخصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية لتركيا

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن السودان خصص 100 ألف هكتار من أراضيه الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا.

وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رجال أعمال أتراك ومستثمرين في أنقرة.

#عاجل | #نائب_أردوغان: تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في #السودان، لتشغيلها من قبل تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 13, 2021

من جانبه، أعرب البرهان عن ثقته بإمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا، موجها الشكر للدعم التركي لبلاده في العديد من المجالات.

وأشار البرهان إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم.

يأتي ذلك، على خلفية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تركيا والسودان أمس الخميس، في عدد من المجالات والقطاعات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية السودان.

وكذلك تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين.

فيما وقعت وكالة الأناضول التركية مع وكالة الأنباء السودانية "سونا" اتفاقا لتجديد التعاون بينهما.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل، أمس الخميس، البرهان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها أردوغان للبرهان في نيسان/أبريل الماضي خلال اتصال هاتفي، لبحث مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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