غرق قاطرة محملة بالطين الأسواني في مصر... صور

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، غرق قاطرة محملة بالطين الأسواني، في نهر النيل.

وقال بيان للوزارة، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه "أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62 والتي تقطر القاطرة ناصر 261 والمحملة بالطين الأسواني والتابعة لشركة النيل للنقل النهري، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذي أدى إلي غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن مسؤولي الري على الفور انتقلوا إلى مكان الحادي؛ لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.

وأوضحت الوزارة، أنه "على الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحي، حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة في شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحركة الملاحية عادت حاليا لوضعها الطبيعي، وجارى مرور الوحدات الملاحية من الأهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة".

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