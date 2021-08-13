الخارجية: موسكو تؤكد موقفها من ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا

أكدت الخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس تكتل "إحياء ليبيا" عارف علي النايض، إن موسكو تؤكد مجددا موقفها من ضرورة إجراء انتخابات عامة في ليبيا في ديسمبر المقبل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب البيان: أجرى الطرفان خلال المحادثة تبادلاً شاملاً للآراء حول الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في البلاد.

وأكد البيان على أن "الجانب الروسي أعاد تأكيد موقفه المبدئي بشأن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل وفقا لقراري مجلس الأمن 2510 و 2570".

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر / كانون الأول.