الرئاسة اللبنانية تنفي شائعات حول صحة عون

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية شائعات كان قد تم تداولها تحدثت عن الوضع الصحي للرئيس ميشال عون.

وذكر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن المكتب الإعلامي للرئاسة "ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين إلى آخر".

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين الى آخر بقصد البلبلة، ويؤكد أن فخامة الرئيس بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021

واتهم المكتب الإعلامي مروجي تلك الإشاعات بأنهم يقصدون إحداث البلبلة، مؤكدا على أن الرئيس اللبناني بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا.

في سياق متصل، دعا عون مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال اجتماع بعبدا، أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

ونشرت تصريحات الرئيس عون على "تويتر" الذي طلب من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.