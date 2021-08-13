الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع خاص للحكومة بالاتفاق مع رئيس الوزراء لمناقشة أزمة الوقود

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة أزمة الوقود.

وأفاد بيان نشره الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، بأن الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص.

الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً الى الفقرة ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021

وأضافت الرئاسة اللبنانية، أن دعوة عون جاءت "لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".

الرئيس عون في رسالة الدعوة: حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس ٣٩٠٠ ليرة بدلا من ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2021

وفي سياق متصل، أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن "الرئيس عون قال في رسالة الدعوة، إن حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية، لا سيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".

وأكد الرئيس عون في الدعوة، أن "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

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