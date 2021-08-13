الجيش الجزائري يتدخل بمروحيات "مي 26" الروسية لإخماد الحرائق... صور وفيديو

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، البدء بعمليات نوعية باستخدام المروحيات الروسية بهدف إخماد الحرائق التي تسببت بالكثير من الخسائر البشرية والمادية في البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية، قبل ساعات، بيانا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أشارت فيه إلى بدء عمليات التدخل من قبل الجيش الوطني الشعبي في عمليات إخماد الحرائق في البلاد.

وبحسب بيان الدفاع الجزائرية فإن هذا التحرك يأتي "تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار الجهود التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي للتدخل لمكافحة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن".

وبحسب البيان، استمرت العمليات منذ أمس الخميس، ونفذت عمليات إخماد الحرائق في مناطق الشريعة، عين الدفلى وتيزي وزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى، وبسطيف جيجل عنابة سوق أهراس سكيكدة ميلة وبجاية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وبينت الوزارة أنها سخرت كل الوسائل البشرية والمادية، مثل مروحيات "مي 26" الروسية التابعة للقوات الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى الجرافات وأليات من أجل المساهمة في عمليات إخماد النيران خصوصا في المناطق ذات الطبيعة الوعرة والتضاريس العالية.

وبينت الدفاع الجزائرية أن هذا التحرك يأتي ضمن المساعي التي يبذلها الجيش الوطني لدعم جهود الحكومة الجزائرية في إخماد الحرائق بكل ولايات البلاد المتضررة، وأن عمليات الجيش ستستمر حتى السيطرة النهائية على الحرائق وإخمادها نهائيا.

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق المشتعلة بولاية تيزى وزو مشيرة إلى استمرار جهود إخماد 35 حريقا فى 11 ولاية أخرى.

وعرضت الحماية المدنية الجزائرية في بيان نشرته عبر فيسبوك، الوضع الحالي لحرائق الغابات على المستوى المحلي، حيث قالت إن "وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة أخمدت 76 حريقا بين غابة، وأدغال، وأحراش عبر 15 ولاية.

وأوضح البيان أنه تم إخماد بولاية تيزي وزو 40 حريقا وولاية الطارف 11 حريقا، بجاية 8 حرائق، جيجل 4 حرائق، البليدة 4 حرائق، بالإضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق أهراس، المدية، سكيكدة وكذا إخماد حريق في ولايات تبسة، عنابة، بومرداس وولاية برج بوعريريج.