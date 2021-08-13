قيس سعيد للتونسيات: حقوقكن أمانة ولن أتراجع عنها... فيديو

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، بعدم التراجع عن منح النساء حقوقكهن الاقتصادية والاجتماعية كاملة في بلاده.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سعيد في منطقة حي هلال بالعاصمة تونس التقى خلالها عددا من النساء الحرفيات بمناسبة عيد المرأة التونسية، الذي يصادف 13 أغسطس/آب من كل عام.

وظهر الرئيس التونسي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك وهو يطمئن عددا من النسوة العاملات في مجال صناعة الطين، ويتعهد لهن بالاستمرار في الدفاع عن حقوقهن.

وقال سعيد مخاطبا عددا من النسوة الحرفيات: "حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية هي أنتم وستأخذون حقوقكم كاملة..حقوقكن أمانة ولن أتراجع عنها وستبقى رؤوسكن مرفوعة".

وفي 13 أغسطس/ 1956، أصدرت تونس سلسلة من القوانين تحت مسمى مجلة الأحوال الشخصية، تمنح المرأة العديد من الحقوق بينها إلغاء تعدد الزوجات وتقنين مسار الطلاق (جعله بيد المحكمة لا الرجل) واعتبر هذا التاريخ عيدا للمرأة التونسية.