كحول مغشوش يقتل 4 أشخاص في المغرب

توفي 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، يشتبه في احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة الناظور المغربية.

ووفقا لصحيفة "هيسبريس" المحلية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت في بيان أن مصالح الشرطة بمدينة الناظور كانت قد تلقت بلاغا بخصوص وفاة أربعة أشخاص بالمستشفى المحلي في المدينة، بسبب "الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق".

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من طرف أفراد أسرتهما من المنطقة القروية بني سيدال، فيما تم نقل الآخرين من منطقة أزغنغان".

ولفت إلى أنه "تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة".