القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد

أطلقت القوات العراقية، صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الخلية بيانا قالت فيه إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي،في الساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد".

وأوضح البيان أن وحدات من القوات الخاصة اشتركت في العملية الأمنية بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى، مشيرا إلى أن العملية تهدف إلى تعقب عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في هذه المناطق.

وفي وقت سابق، انطلقت قوات الجيش العراقي، يوم الخميس الماضي، في عملية أمنية واسعة لتأمين مراسم زيارة دينية ومواكب حسينية في أبرز مناطق محافظة ديالى شرقي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، بأن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية، من محورين لتفتيش وتأمين زور الشيخ بابا شمال ناحية جلولاء ونهر الوند بضفتيه الشمالية والجنوبية، في ديالى.

وأكدت الخلية، أن العملية تهدف لتأمين المواكب الحسينية في قضاء خانقين والمناطق المحيطة به في ديالى شرقي البلاد، من أي تحرك أو نشاط للإرهابيين.