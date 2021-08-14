عقيلة صالح: الحل الوحيد لخروج الأتراك من ليبيا هو انتخاب رئيس جديد

كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس الجمعة، أن الحل الوحيد لخروج الأتراك من ليبيا هو بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والانتهاء من المعاهدة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة التي نصّت على بقاء القوات التركية في ليبيا.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز" العربية، قال صالح، إن "انتخاب رئيس جديد لليبيا له أثر مهم جداً من حيث العمل على خروج كافة الأجانب والأتراك من البلاد، كما سيعيد قوة الدولة وتماسك أبنائها وتوحيد الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية".

وأضاف: أن مجلس النواب لم يعط الثقة للمعاهدة والحكومة اللتي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة بقيادة فائز السراج والحكومة التركية ولم يقبل بها نهائياً، منوهاً أن الاتفاق الذي حصل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج هو السبب الرئيسي الذي يتيح لتركيا البقاء بالبلاد، معتبراً أن هذه المعاهدة والاتفاقية لا تبطل إلا بانتخاب رئيس ليبي جديد.

وشدد رئيس البرلمان الليبي، على أن الحل الأسرع للخروج من أزمة البلاد والانفتاح على بوادر الاستقرار السياسي والأمني، هو ببقاء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، مؤكداً أن الأطراف التي تحاول عدم إيجاد قاعدة دستورية موحدة لإجراء الانتخابات، هي نفسها لا تريد وصول ليبيا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المحدد.