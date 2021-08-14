تسجيل
11:05 GMT14 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القوات العراقية، العراق فبراير 2020

    عملية مهمة... القوات العراقية تلاحق عناصر إرهابية لتأمين حزام بغداد

    © Photo / Iraqi Security Media Cell
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/68/1044526857_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_12d35f943603dcb1ba699d1f598f7df9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108141049840230-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

    أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قوات قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من الجيش والتحالف الدولي، شرعت بعملية أمنية مهمة لتأمين مناطق حزام بغداد من بقايا فلول "داعش" الإرهابي.

    قوات عراقية خاصة تشن حملة كبرى لإبقاء المواطنين في منازلهم
    © Photo / Iraqi Ground Forces Command
    القوات العراقية تطلق عملية أمنية واسعة شمالي بغداد
    وأوضح الخفاجي، أن القوات انطلقت بعملية مهمة جدا في قضاء الطارمية شمالي بغداد، لتأمين حزام العاصمة وملاحقة الإرهابيين وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عناصر إرهابية في منطقة الزور التابعة للقضاء.

    وأكد اللواء، أن قيادة عمليات بغداد تلاحق الإرهابيين في المنطقة المذكورة لتطهيرها وتأمينها بالكامل كونها شهدت تواجدا للعناصر الإرهابية.

    وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك" صباح اليوم، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تشرع قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، في السادسة صباحا، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد.

    وأفادت الخلية، بإن العملية اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى.

    ونوهت، إلى أن العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات "داعش" الإرهابية ( التنظيم المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في هذه المناطق، ملمحة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

    وتمكنت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني والفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وحشد الطارمية، في التاسع من الشهر الجاري، من قتل الإرهابي (عمر جواد المشهداني) في كمين محكم.

    وكشف خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الانين الماضي، بحسب المعلومات المتوفرة فإن "هذا الإرهابي (عمر جواد المشهداني) هو الذي يقوم بنقل الإرهابيين الانتحاريين لتنفيذ عملياتهم ضد الأبرياء".

    ويعتبر قضاء الطارمية، أحد الاقضية الستة المسماة حزام بغداد، وأهمها كونه يربط بين أربع محافظات هي العاصمة، وصلاح الدين، شمالا، وديالى، شرقا، والأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

    انظر أيضا:

    مقتل 4 أفراد من القوات العراقية خلال عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش"
    خبير عسكري: هناك تخادم بين "داعش" ومسألة إبقاء القوات الأمريكية في العراق
    القوات العراقية تدمر أوكارا ومتفجرات لـ"داعش" شمالي البلاد
    القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي عمل ضمن مفارز "داعش"
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك